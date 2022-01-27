Публичное одиночество: Путин посетил кладбище в Петербурге, а простым «смертным» вход перекрыли

27 января, в 78-ю годовщину снятия блокады Ленинграда, президент РФ Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Петербурге. Там он возложил венок к подножию монумента «Мать-Родина» и цветы к братской могиле, где похоронен его старший брат, умерший ребенком в блокаду.

Пока на кладбище был президент, для остальных вход туда был закрыт. Например, на кладбище не пустили 89-летнюю местную жительницу, пережившую блокаду.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что никаких перекрытий на кладбище на самом деле не было.

«Незначительно только попросили подождать, когда Путин возлагал цветы, но и то это было очень быстро. На это ушло не более 10 минут. И потом все продолжили спокойно», — сказал он. Однако в справочной мемориального комплекса заявили, что вход на кладбище закрыт до 15:00.

Александр Демьянчук / ТАСС

Meduza