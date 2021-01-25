Путин рекомендует ввести запрет на исторические факты

Владимир Путин рекомендовал подготовить законопроект о запрете публичного отождествления ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Такое поручение президент России дал по итогам заседания Совета по культуре и искусству.

Об этом сообщает Кремль, пишет УНН.

О каком именно отождествлении идет речь, не уточняется.

Законопроект рекомендовано подготовить при участии Российского организационного комитета “Победа” (это совещательный орган при президенте России, который отвечает за государственную политику в области патриотического воспитания и в отношении ветеранов. Председателем комитета является сам Путин — ред.) и внести в Госдуму во время весенней сессии.

Срок исполнения поручения — 1 июля 2021 года. Ответственным назначен спикер Госдумы Вячеслав Володин.

“Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации… подготовить к рассмотрению в период весенней сессии 2021 года проект федерального закона о внесении в Федеральный закон „Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов“ изменений, направленных на установление запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне (1939–1945 гг.)”, — указано в сообщении.

В мае 2020 года депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил включить в Уголовный кодекс новую статью, которая запрещала бы приравнивать идеологию СССР к нацизму и возлагать на СССР вину за развязывание Второй мировой войны.

В правительстве не поддержали законопроект Журавлева, отметив, что наказание за эти действия уже предусмотрено уголовной статьей о реабилитации нацизма