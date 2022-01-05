«Путин, введи войска?»: президент Казахстана попросил страны ОДКБ о помощи против «террористических банд» (видео)

Он назвал протесты террористической угрозой.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение о введении войск Организации Договора о коллективной безопасности в страну.

Об этом пишет Спутник Казахстан.

Первый казах-космонавт Токтар Аубакиров в эфире государственного телеканала заявил, что силовики не справляются с беспорядками, поэтому на территорию Казахстана стоит ввести войска ОДКБ.

«Обращение к партнерам ОДКБ считаю уместным и своевременным», — прокомментировал его слова Токаев.

«Данные террористические банды являются международными, прошли серьезную подготовку за рубежом и их нападение на Казахстан можно и нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим, полагаясь на Договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам ОДКБ с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это не угроза, а подрыв территориальной целостности», — сказал он.

Также он заявил, что сейчас идет «упорный бой террористических банд под Алма-Атой с воздушно-десантным подразделением Минобороны Казахстана», пишет ONT NEWS.

В Госдуме заявили, что Россия обязана отреагировать на обращение президента Казахстана, так как «ОКДБ для этого и создана».

«Если президент Токаев обратится, мы обязаны отреагировать. Тем более он заявил, что террористические банды берут под контроль объекты инфраструктуры, и естественно, тогда будет ввод определённых сил», — сказал «Интерфаксу» глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Напомним, что в ОДКБ входят Армения, Кыргызстан, Таджикистан, Беларусь, Казахстан и Россия.

Сегодня Токаев уже провел экстренный телефонный разговор с Александром Лукашенко. Сам Лукашенко обсудил ситуацию в Казахстане с президентом РФ Владимиром Путиным. // УНИАН