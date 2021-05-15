Путінська пропагандистка Скабєєва звично збрехала: навіть в Росії її назвали «несправжнім журналістом»

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва, що спеціалізується на «поливанні брудом» України та українських політиків, влипла в великий скандал, який показав, якої «якості» інформацію вона пропонує своїм слухачам.

Про це пише московське видання МК.

Скандал в РФ розгорівся через заяви Скабєєвою про «казанського стрілка»: керівництво коледжу, звідки вигнали Галявіева, звинуватило ведучу у брехні.

Так, напередодні в програмі «60 хвилин» на ТК «Росія 1» продемонстрували відео, в якому кілька молодих людей, котрих назвали студентами ТИСБИ, грають з фаллоімітатором. У їх числі згадали й стрілка Ильназ Галявієва.

Коментуючи побачене, ведуча Ольга Скабєєва поставила під сумнів слова ректора закладу про те, що хлопець «спокійний, приємний, сіра миша».

«Відсидів, знати ми про нього нічого не знали», — процитувала вона Неллу Прус.

У відповідь на це була зібрана прес-конференція за участю керівництва коледжу. Прус заявила, що сказане Скабєєвою — фейк, а її саму назвала «несправжнім журналістом», який ганяється за «смаженими фактами».

Колегу підтримав і проректор закладу Дмитро Поляков. За його словами, в мережі було знайдено якесь відео, але до інституту воно відношення не має, студентів, в тому числі Галявієва, серед них він не побачив. У зв’язку з чим заявив про те, що йому «соромно за федеральний канал», який дає неперевірену інформацію.

Проректор порадив спочатку розібратися з групами в соцмережах, у яких людей підбурюють до злочинів. // Сергій ГОРЄЛОВ, «ФАКТИ»