Пьяная россиянка сбила машиной шестилетнюю дочь и поехала дальше

Женщине присудили 3 года и 6 месяцев колонии, однако отбывание наказания отстрочили до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста.

В Кунгуре (Россия) местная жительница в нетрезвом состоянии сбила на автомобиле свою шестилетнюю дочь и поехала дальше.

Об этом сообщается на сайте управления МВД по Пермскому краю.

ДТП произошло в июне 2020 года. 28-летняя россиянка купила автомобиль ВАЗ-21102. Автошколу женщина не заканчивала и водительских прав не имела. Навыки вождения она получила у своего сожителя, который также не имел соответствующего удостоверения.

Через неделю после покупки автомобиля пара с детьми приехала в гости к знакомым. Женщина выпила спиртное, после чего поругалась с сожителем и решила покататься на машине. Сдавая назад, она наехала на свою дочь и уехала, оставив ее на месте происшествия. Родственница отвезла девочку в больницу, ей диагностировали перелом правой ноги.

Суд признал мать девочки виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также в оставлении места ДТП.

Женщину отправили в колонию-поселение на 3 года и 6 месяцев и на 2 года лишили возможности заниматься деятельностью, связанной с вождением транспорта. В МВД уточнили, что ей отсрочили отбывание наказания до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста. // УНИАН