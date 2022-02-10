Пьяный водитель на фуре проигнорировал красный сигнал светофора и разбил 31 автомобиль (фото)

Пьяный водитель грузовика стал причиной масштабной аварии в городке Фюрт, неподалеку от Нюрнберга (Германия). 50-летний водитель проехал на красный свет, а затем врезался в здания и автомобили, вызвав несколько больших пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Associated Press.

Водитель сначала проехал на красный свет на перекрестке, задев при этом один автомобиль, после чего протаранил множество автомобилей — одни вбивал в стены окружающих зданий, а другие просто заталкивал в припаркованные машины.

Сообщается о трех пострадавших, хотя все могло быть гораздо хуже — из загоревшегося дома удалось оперативно эвакуировать жильцов. Денежный ущерб пока не подсчитан, но учитывая 31 разбитый либо сожженный автомобиль, сумма будет астрономической.

По результатам медицинского освидетельствования оказалось, что уровень алкоголя в крови мужчины в несколько раз превышал установленный законом предел. По данным полиции, водитель — 50-летний гражданин Турции, не имеющий в Германии постоянного места жительства. Разумеется, учитывая серьезность аварии, его тут же арестовали.