Радник Трампа з нацбезпеки помилково додав журналіста в секретний чат у Signal де планували ракетні удари

Радник президента США Дональда Трампа з національної оборони Майкл Волтц додав журналіста Джеффрі Голдберга до чату в месенджері Signal, де обговорювали атаки на позиції єменського шиїтського руху “Ансар Аллах” (хуситів), зокрема цілі, час і озброєння, що використовуються для ударів. Про це сам Голдберг розповів у статті для журналу The Atlantic, де працює головним редактором.

Як розповів Голдберг, 11 березня йому в Signal надійшов запит на листування від користувача під ім’ям “Майкл Волтц”. Голдберг припускав, що під Волтца можуть маскуватися зловмисники, проте запит на листування прийняв. За два дні журналіста включили до групи з назвою Houthi PC small group, де Волтц написав:

“Команда – ми створюємо керівну групу для координації дій щодо хуситів, особливо на найближчі 72 години. Мій заступник Алекс Вонг збирає оперативну групу на рівні заступників/начальників штабу агентств після зустрічі в Ситуаційній кімнаті сьогодні вранці для обговорення порядку дій, який він розішле цього ж вечора. Будь ласка, направте нам найкращого представника від вашої команди, щоб ми могли координувати свої дії протягом наступних кількох днів і вихідних. Дякую”.

Після цього учасники чату з іменами держсекретаря Марко Рубіо, віцепрезидента Джей Ді Венса, директорки національної розвідки Тулсі Габбард та інших керівників федеральних відомств призначили представників із числа своїх підлеглих.

У наступні дні в групі з’являлися різні вказівки від Волтца й обговорення атак по хуситах. Зокрема, імовірно, Джей Ді Венс намагався критикувати рішення Трампа і пропонував спочатку сповістити союзників США і проаналізувати економічну ситуацію. При цьому він згадав, що планує вирушити до Мічигану, що збіглося з графіком реального Венса. На це акаунт під ім’ям міністра оборони Піта Хегсета заперечив, що зволікання загрожує витоком інформації і тим, що Ізраїль вдасться до власних дій щодо хуситів. Деяка інформація, що з’являлася в чаті, була настільки чутливою, що Голдберг не став її публікувати, зокрема – конкретні характеристики ударів по хуситах. Після того, як удари було успішно завдано в зазначений час, учасники чату вельми емоційно на це відреагували: зокрема, Волтц надіслав у чат емодзі американського прапора, вогню і стиснутого кулака.

Після цього Голдберг остаточно переконався в тому, що група справжня, а її учасники – саме ті, за кого себе видають, і видалився з неї. Пізніше він надіслав учасникам групи лист, у якому поцікавився, навіщо його занесли в цю групу і чи не створює використання загальнодоступного месенджера для обговорення таких важливих питань загрози для національної безпеки. Браян Г’юз, прессекретар Ради національної безпеки, відповів, що перевірить, як журналіст потрапив у групу, однак жодної загрози в тому, що сталося, він не вбачає: “Ланцюжок повідомлень є демонстрацією глибокої та продуманої політичної координації між старшими посадовими особами. Успіх операції проти хуситів, що триває, показує, що не було жодних загроз військам або національній безпеці”.