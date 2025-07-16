Рашисти хочуть скоротити терміни навчання у школах та вишах. Щоб скоріше народжувалось «гарматне м’ясо»
Чиновники пропонують повернути 8-10 класів у школі та скоротити виші, щоб молодь на два роки раніше «входила у доросле життя»
Представники Громадської палаті РФ запропонували скоротити терміни навчання у школах та вишах, щоб жінки починали народжувати раніше. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.
«У результаті лише до 27 років молодий фахівець замислюється про дітей. Можна без втрати якості скоротити навчальний процес до 15 років: 8-10 років у школі та п’ять – спеціаліст. У результаті людина увійде у доросле життя на два роки раніше», – пропонує він.
Нагадаємо, ртаніше повідомлялося, що після вторгнення в Україну президент Росії Володимир Путін розгорнув ще один фронт – ідеологічний. Його мета – сформувати покоління юних росіян, готових до майбутніх війн, які, на його переконання, потрібні для відновлення імперської величі.Tweet