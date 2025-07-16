Чиновники пропонують повернути 8-10 класів у школі та скоротити виші, щоб молодь на два роки раніше «входила у доросле життя»

Представники Громадської палаті РФ запропонували скоротити терміни навчання у школах та вишах, щоб жінки починали народжувати раніше. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Підвищення віку одруження та появи дітей пов’язане зі збільшенням періоду соціального дорослішання, заявив Голова комісії Громадської палати з демографії Сергій Рибальченко. За його словами, зараз фахівці в середньому навчаються 17 років: 11 із них у школі, чотири в бакалавріаті та два в магістратурі, а після цього ще витрачають три роки на адаптацію. Рибальченко пропонує змінити цю систему.

«У результаті лише до 27 років молодий фахівець замислюється про дітей. Можна без втрати якості скоротити навчальний процес до 15 років: 8-10 років у школі та п’ять – спеціаліст. У результаті людина увійде у доросле життя на два роки раніше», – пропонує він.

Голова комісії вважає, що оцінку цією мірою можна буде дати лише за десять років після введення. При цьому, за його словами, вже є проєкти, де діти освоюють програму початкових класів за три роки, а не за чотири – і їх знання не відрізняються від однолітків.

Нагадаємо, ртаніше повідомлялося, що після вторгнення в Україну президент Росії Володимир Путін розгорнув ще один фронт – ідеологічний. Його мета – сформувати покоління юних росіян, готових до майбутніх війн, які, на його переконання, потрібні для відновлення імперської величі.