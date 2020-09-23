Разбившийся под Тверью Су-30 был сбит другим российским самолетом

По данным источников, самолет был случайно подбит летевшим с ним в паре истребителем Су-35 во время учебно-тренировочного полета. Вместо того чтобы произвести фотострельбу, Су-35 по неизвестной причине произвел реальный выстрел

По данным телеканала, учебно-тренировочный полет истребитель совершал совместно с истребителем Су-35. По плану тот должен был произвести фотострельбу — заснять преследуемый самолет из фотокамеры после захода на цель. Однако вместо этого он произвел выстрел из авиапушки. РЕН ТВ утверждает, что возможной причиной этого могла быть техническая неисправность. Telegram-канал 112 уточняет, что следователи не исключают версию самопроизвольного выстрела или ошибки наземных технических служб, которые не отключили оружие.

РБК направил запрос в пресс-службу Министерства обороны России.