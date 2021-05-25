Режим Лукашенка взяв у заручники родича журналістки «Белсату», щоб змусити її повернутися в країну

Раніше Малиновська взяла інтерв’ю у колишніх білоруських правоохоронців, які відмовилися затримувати протестувальників минулого року і були звільнені зі служби.

Білоруські силовики тримають в ув’язненні родича ведучої опозиційного телеканалу «Белсат» Аріни Малиновської. Вони вимагають повернення в Білорусь журналістки, яка через переслідування виїхала з країни.

Про це повідомляє “Медуза”.

Раніше Малиновська взяла інтерв’ю у колишніх білоруських правоохоронців, які відмовилися затримувати протестувальників в серпні минулого року і були звільнені зі служби. Після виходу програми силовики затримали двох її героїв і шість журналістів каналу (останніх звинувачують в “незаконному виготовленні та розповсюдженні медіаконтенту”).

Три дні тому силовики прийшли додому вже до самої журналістки. Вона не відчинила двері і тієї ж ночі покинула країну.

Вже після виїзду Малиновської з Білорусі їй з телефону чоловіка її сестри подзвонив слідчий і повідомив, що її родич затриманий, а незабаром можуть бути затримані бабуся і дідусь журналістки. Відпустять їх, сказав силовик, тільки після того, як Малиновська сама прийде до відділення міліції.

“Вчора [24 травня] мені подзвонив чоловік моєї сестри і сказав: “Так і так, мене затримали і кажуть, що, поки ти не приїдеш, я буду тут сидіти”. Також вони направляються за бабусею і дідусем — це слідчий вже взяв трубку [і сказав]”, — сказала Малиновська.

Вона також повідомила, що поки не може вийти з родичами на зв’язок.

Нагадаємо, в аеропорту Мінська 23 травня затримали співзасновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту. Він був на літаку Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Під час польоту пілоти запросили в Білорусі посадку через повідомлення про мінування. Потім пасажирів відправили на повторний огляд, де Протасевича й затримали.

Раніше білоруське опозиційне ЗМІ TUT.by повідомило про втрату зв’язку із трьома співробітниками – Алею Бурковською, Денисом Бурковським та Максимом Пушкіним. Вони перестали виходити на зв’язок приблизно об 11:30 25 травня, повідомили в редакції. // LB.ua