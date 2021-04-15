Родственники умершего организовали убийство, чтобы подменить тело и избежать кремации

В городе Шаньвэй на юго-востоке Китая родственники умершего от рака богатого мужчины по фамилии Хуанг желали выполнить его волю, похоронив тело традиционным способом. Однако в этом регионе страны обычные похороны запрещены: усопших разрешается лишь кремировать.

В связи с этим, как сообщает South China Morning Post, родные покойника наняли человека, фамилия которого также Хуанг, для того, чтобы он добыл тело для подмены.

Исполнитель и его посредник получили за этот заказ в 2017 году 107 тысяч юаней (около 16 300 долларов). Хуанг заметил на улице 36-летнего Лина Шаорена, который собирал мусор. Хуанг уговорил мужчину с синдромом Дауна сесть к нему в машину и напоил алкоголем до бессознательного состояния. Затем он уложил Лина в гроб и прибил крышку гвоздями. Спустя несколько дней он передал гроб заказчикам. Те отправили его на кремацию, а своего Хуанга тайно предали погребению.

Убитый долгое время считался пропавшим без вести. Однако в 2020 году все же удалось выйти на след убийцы благодаря записям уличных камер наблюдения.

Хуанг приговорен к смертной казни, которую могут заменить пожизненным заключением.

Заказчики тюрьмы избежали. Родственники покойного утверждают, что они наняли человека, который обещал найти тело. И они якобы не догадывались о том, что цель будет достигнута путем убийства. Родным предъявлены обвинения в осквернении трупа. Возможно, им придется выплатить штраф. // Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»