«Росбалт»: владелец «фабрики троллей» и ЧВК Вагнера отсидел за кражу, мошенничество и нападение на женщину

Бизнесмен Евгений Пригожин, также известный как «повар Путина», в 1981 году был приговорен к 13 годам колонии усиленного режима по статьям «кража», «мошенничество», «вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность», «разбой».

Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на документы и свидетельства очевидцев.

Пригожин родился 1 июня 1961 года. 29 ноября 1979 года Куйбышевский районный народный суд Ленинграда приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно за кражу. Его отправили отбывать трудовую повинность в Новгород, где находилось общежитие для условно осужденных. Однако уже через год он оказался в Ленинграде, где познакомился с местным жителем Алексеем Бушманом. У того тоже была судимость. Затем к ним присоединились еще трое — ранее судимая уроженка Брянщины Валентина Макеко и двое челябинцев — Владислав К. и Александр Е. (оба на момент совершения преступлений были несовершеннолетними, поэтому «Росбалт» не упоминает их фамилий).

В феврале 1980 года Бушман и Пригожин проникли в квартиру одного из домов на проспекте Маклина (сейчас Английский проспект) и похитили оттуда вазу, конфетницу, салфетницу, шесть рюмок, шесть фужеров, шесть стопок и два рога. Все это имущество на сумму 177 руб. (тогда — чуть больше средней месячной зарплаты) принадлежало некоему Осипову.

1 марта пьяный Пригожин ночью выдавил стекло в квартиру одного из домов на Ропшинской, где проживала семья Телициных. Местная жительница, которая увидела, как молодой человек облокотился на подоконник первого этажа, подняла шум, и будущий предприниматель убежал. Следующей ночью он взял себе в подмогу Бушмана. Злоумышленники украли магнитофон «Орбита», радиоприемник с проигрывателем «Орбита», хрусталь, джинсовую куртку, женскую сумочку с косметикой и даже ковровые дорожки. Всего — на сумму 980 руб.

14 марта Пригожин, Бушман и Макеко обворовали семью Ростовцевых. Они украли хрусталь, облигации, вазы, авторучки, сувениры для машины на 1 тыс. 610 руб.

«Молодые ребята. Ну чего им не хватало? У Бушмана, насколько я помню, отец полковник, у девочки — инженер-химик. А у Пригожина мать, кажется, врачом была. Еще вела себя высокомерно в суде», — утверждает Алла Ростовцева.

Она заподозрила в краже Евгения Пригожина. Тот был знаком с ее дочерью Мариной и бывал в квартире на Брянцева. Сама девушка подтвердила эту информацию. Однако тогда у милиции было мало доказательств.

Уже через пять дней молодые люди совершили новую кражу, причем проникли в соседний с Ростовцевыми дом, где жила семья Иоффе. Макеко караулила у подъезда, а Пригожин с товарищем взломали дверь в квартиру. Но, испугавшись, что может сработать сигнализация, они скрылись с места преступления.

20 марта 1980 года Пригожин, Бушман и Макеко предложили местному жителю по фамилии Коваленко купить джинсы и другие дефицитные товары. Злоумышленники получили от потерпевшего 250 руб., Пригожин же повел его за вещами, но скрылся от Коваленко через проходной двор, после чего уехал на машине.

Вечером 20 марта 1980 года Пригожин, Бушман, Макеко и несовершеннолетний Влад К. отмечали удачную аферу в ресторане «Океан». Когда они стали собираться домой, в гардеробе Пригожин заприметил незнакомую девушку в красивом пальто. Он предложил ограбить ее. Потерпевшую стали преследовать на такси, а затем пешком.

«На улице ее догнали Макеко и Пригожин и попросили закурить. Она хотела достать сигареты, но Пригожин неожиданно схватил ее за шею, стал душить. Она закричала о помощи, но Пригожин стал сильнее сжимать горло. От сдавливания горла она потеряла сознание, а когда очнулась, то увидела, что с нее сняты сапоги и серьги», — говорится в материалах дела.

«Пригожин схватил Королеву за шею и потащил с улицы. На газоне Пригожин повалил Королеву. Я подбежал и стал снимать с нее сапоги. Серег не снимал. Это мог сделать Пригожин», — рассказал Бушман на допросе.

Крики о помощи услышали милиционеры Ждановского РУВД. Они задержали несовершеннолетнего Владислава. Остальные скрылись с места происшествия.

Подросток сразу сдал своих подельников. В квартиру, где жили Пригожин и Бушман, приехала милиция. Там нашли украденное имущество. Преступников легко опознавали свидетели — соседи Ростовцевых и Телициных, так как они почти не скрывались: после одной из краж злоумышленники вызвали такси и украденное имущество повезли в машине.

Макеко в суде взяла на себя кражу имущества Ростовцевых и заявила, что ни Пригожин, ни Бушман в том деле не участвовали. Однако суд посчитал по-другому, ведь девушка не знала, где живут потерпевшие. «Это знал Пригожин», — сказано в приговоре.

Пригожин пытался взять мошенничество на себя: якобы он один обманул Коваленко, забрав у того 250 руб. под предлогом продажи джинсов. Но суд ему не поверил.

6 октября 1981 года Ждановский народный районный суд Ленинграда постановил, что Пригожин не встал на путь исправления.

«Пригожин самовольно оставил район, куда был направлен для отбывания наказания на стройку народного хозяйства», — говорится в приговоре.

Будущего «повара Путина» приговорили к 12 годам лишения свободы, добавив ранее неотбытое наказание. Всего — 13 лет колонии усиленного режима без ссылки и конфискации имущества.

Бушман получил 11 лет, Макеко — 10. Владислав К. был приговорен к условному сроку, Александр Е. — к году колонии. Со всех взыскали компенсацию материального ущерба.

Пригожин и Бушман обжаловали приговор, но 17 декабря 1981 года кассационная инстанция Ленинградского городского суда оставила его в силе.

Ростовцева рассказала, имущество им так и не вернули, но часть ущерба все же выплатили.

«Пригожин и Макеко все выплатили. Буквально по копейкам приходили деньги все то время, пока они сидели. А от Бушмана я ничего не дождалась», — заявила она.

29 сентября Госдеп США ввел санкции против ЧВК Вагнера, «Агентства интернет-исследований», компаний Евгения Пригожина «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг», самого Пригожина, предполагаемых сотрудников его «фабрики троллей» и сотрудников ГРУ, которых США обвиняют во вмешательстве в выборы президента.

The Insider