Російська «Нова газета» заявила про хімічну атаку на будівлю редакції

Журналісти вважають, що запах дуже схожий на той, який відчувався на місцях нападу на співробітницю редакції Юлію Латиніну у 2017 році.

Російське медіа «Новая газета» заявила про ураження невідомою хімічною речовиною будівлі, де розташована редакція. На місце виїхали екстрені служби, зокрема МВС, ФСБ та МНС. Про постраждалих не повідомляється.

Сама будівля є режимним об’єктом і розташована у Москві за адресою Потапівський провулок, 3, повідомили в «Новій газеті». Журналісти зазначили, що «хімічній атаці піддався вхід».