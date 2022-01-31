Російське обладнання у Сирії створює перешкоди, які заважають посадці літаків у Ізраїлі

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Російське обладнання заважає отримувати сигнал глобальної супутникової навігаційної системи GPS.

Російські військові встановили на авіабазі Хмеймім у районі Латакії обладнання, яке створює перешкоди у прийомі сигналу GPS та заважає літакам, що заходять на посадку в міжнародному аеропорту Ізраїлю імені Бен Гуріона.

Самое интересное об аэропорте Бен Гурион

Про це повідомляє ізраїльський громадський телеканал Kan 11.

Зазначається, що Ізраїль вже стикався із аналогічною проблемою три роки тому. Пілот однієї з ізраїльських авіакомпаній повідомив, що проблема, яка вперше з’явилася у 2019 році, знову з’явилася протягом останніх трьох-чотирьох тижнів.

За інформацією телеканалу, Ізраїль повідомив Росії, що її обладнання заважає отримувати сигнал глобальної супутникової навігаційної системи (GPS). У відповідь Росія заявила, що йдеться про частину оборонної системи, яка покликана забезпечити безпеку російських військових.

В ізраїльській армії повідомили, що ЦАХАЛ протидіє цій загрозі у рамках системи багатовимірного захисту Ізраїлю. // LB.ua

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