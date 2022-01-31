Російське обладнання у Сирії створює перешкоди, які заважають посадці літаків у Ізраїлі

Російське обладнання заважає отримувати сигнал глобальної супутникової навігаційної системи GPS.

Російські військові встановили на авіабазі Хмеймім у районі Латакії обладнання, яке створює перешкоди у прийомі сигналу GPS та заважає літакам, що заходять на посадку в міжнародному аеропорту Ізраїлю імені Бен Гуріона.

Про це повідомляє ізраїльський громадський телеканал Kan 11.

Зазначається, що Ізраїль вже стикався із аналогічною проблемою три роки тому. Пілот однієї з ізраїльських авіакомпаній повідомив, що проблема, яка вперше з’явилася у 2019 році, знову з’явилася протягом останніх трьох-чотирьох тижнів.

За інформацією телеканалу, Ізраїль повідомив Росії, що її обладнання заважає отримувати сигнал глобальної супутникової навігаційної системи (GPS). У відповідь Росія заявила, що йдеться про частину оборонної системи, яка покликана забезпечити безпеку російських військових.

В ізраїльській армії повідомили, що ЦАХАЛ протидіє цій загрозі у рамках системи багатовимірного захисту Ізраїлю. // LB.ua