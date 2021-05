Російські олігархи судяться з американським видавництвом через книгу «Люди Путіна»

Четверо російських мільярдерів і державна компанія «Роснефть» подали позови до британського видавництва HarperCollins, яке надрукувало книгу «Люди Путіна».

Про це повідомляє видання Financial Times.

Книгу під назвою “Люди Путіна: Як КДБ повернув собі Росію і почав завойовувати Захід” (Putin’s People: How the KGB Took Back Russia and then Took on the West) написала колишня кореспондентка газети FT у Москві Кетрін Белтон.

У ній розповідається про прихід Путіна до влади за допомогою КДБ-ФСБ та його зв’язках з олігархами.

В позовах, які надійшли до лондонського суду, йдеться про нібито наклепницькі відомості, що містяться в книзі, зазначає FT. Зазначається, що співвласник “Альфа-груп” Михайло Фрідман, голова ради директорів “Альфа-банку” Петро Авен, бізнесмен Шалва Чигиринський й компанія “Роснефть” заявляють, що викладене в книзі є наклепом.

Russian billionaires file lawsuits over book on Putin’s rise https://t.co/eLRMeH890V — Financial Times (@FT) May 1, 2021

Представник Михайла Фрідмана повідомив виданню, що бізнесмени подали позови не змовляючись, між собою цю тему не обговорювали. Він вказав, що видавництво до цього відмовилося обговорювати запропоновані адвокатами заходи щодо виправлення ситуації.

“Роснефть” на запит щодо коментаря не відповіла. З Чигиринським видання зв’язатися не змогло.

Своєю чергою у видавництві HarperCollins заявили, що захищатимуть “проривну книгу”, яка, на їхню думку, представляє суспільний інтерес.

У березні цього року також стало відомо, що в суд на це ж видавництво подав Роман Абрамович, який порахував наклепом інформацію зі згадної книги про купівлю ним лондонського “Челсі” за особистим розпорядженням Путіна. // Букви