Російські прикордонники спровокували дипломатичний скандал із Китаєм

Пекін вимагає від Москви провести розслідування дій прикордонників.

Між Пекіном та Москвою виник дипломатичний скандал після того, як російські прикордонники “жорстоко” обійшлися з китайськими громадянами, що хотіли в’їхати на територію РФ. Так, посольство Китаю в Москві розкритикувало те, що воно назвало “жорстоким” поводженням російської влади із китайськими громадянами, яким відмовили у в’їзді в країну.

Як стверджують китайські дипломати, п’ятьох громадян КНР “неодноразово допитували протягом чотирьох годин” на контрольно-пропускному пункті 29 липня, коли вони намагалися потрапити в Росію з території Казахстану. Зрештою їм відмовили у в’їзді, а туристичні візи скасували.

“Жорстока та надмірна поведінка правоохоронних органів Росії у зв’язку з цим інцидентом серйозно порушила законні права та інтереси громадян Китаю. Це суперечить загальній картині китайсько-російської дружби та зростаючій тенденції дружніх контактів між двома країнами”, – йдеться в повідомленні посольства.

Посольство повідомило, що звернулося до МЗС Росії, ФСБ та Федеральної прикордонної служби після того, як офіційні особи переглянули відео інциденту. В цьому зверненні китайці вимагають від росіян негайно з’ясувати причину інциденту, вжити активних заходів для усунення наслідків події та подбати, щоб подібні інциденти не повторювалися в майбутньому. Також Пекін вимагає від Москви “поважати та захищати гідність, законні права та інтереси громадян Китаю”.

“Посольство Китаю в Росії звернулося до російської сторони з проханням провести подальше розслідування надмірної поведінки правоохоронців прикордонних інспекторів і надати Китаю задовільну відповідь”, – йдеться в заяві.

Як відзначає американське видання Bloomberg, загальний тон заяви китайського посольства більше характерний для повідомлень, в яких Китай критикує політику західних країн.

Також журналісти звернули увагу, що заява китайських дипломатів з’явилася як реакція на публікацію відповідного відео в китайській соцмережі Douyin. Як з’ясувалося, від дій російських прикордонників постраждав впливовий китайський блогер із майже мільйоном підписників. // УНІАН