Російський суд вирішив ліквідувати товариство «Меморіал», яке займається дослідженням репресій

Організацію звинуватили в створенні «брехливого образу СРСР».

Верховний суд Росії задовільнив позов про ліквідацію міжнародного історико-просвітницького, благодійного та правозахисного товариства «Меморіал».

Рішення ухвалила в вівторок, 28 грудня, суддя Алла Назарова.

Суд постановил ликвидировать Международный Мемориал — Memorial (@MemorialMoscow) December 28, 2021

Ліквідувати «Меморіал» вимагала російська генеральна прокуратура. Вона звинуватила цю правозахисну організацію в систематичному порушенні вимог про маркування так званим «іноземним агентом».

Під час судових дебатів представник прокуратури заявив, що «Меморіал» займається спотворенням історичної пам’яті, в першу чергу про Другу світову війну, та «створює брехливий образ СРСР як терористичної держави».

Захист наполягав, що законних підстав для ліквідації міжнародного «Меморіалу» немає, а позов прокуратури був політичним рішенням знищити організацію, яка займається дослідженням політичних репресій та захистом прав людини.

Некомерційна організація «Меморіал» була заснована 1992 року у Москві на основі однойменної московської громадської групи, що виникла в 1987 році і дала початок цілій низці регіональних організацій та груп. У 1989 всі вони об’єдналися у всесоюзне історико-просвітницьке товариство «Меморіал». Одним із організаторів та першим почесним головою товариства «Меморіал» був академік Андрій Сахаров.

З 2016 року організація внесена в російський реєстр «іноземних агентів».

Головним напрямом діяльності «Меморіалу» спочатку було увічнення пам’яті жертв радянських репресій, згодом додалися інші історико-просвітницькі та правозахисні проєкти.

Нагадаємо, що напередодні в Росії збільшили до 15 років вирок історику Юрію Дмитрієву з «Меморіалу», який розкопав масові поховання часів Великого терору в Сандармосі. // LB.ua