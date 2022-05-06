Росія «кинула» переселенців із так званих «Л/ДНР», які виїхали до РФ, тікаючи від війни

Про це свідчать нові телефонні розмови російських загарбників, які вдалося перехопити СБУ.

«Баба из Донецка высказывала, что им обещали одно жилье, а дали другое, обещали по одному кормить, а кормят по-другому…» — розповідає жителька Краснодарського краю своєму чоловіку-окупанту.

Вони удвох не стримують емоції та не добирають слів: “Не нравится, пизд*й обратно, тебя сюда никто не звал и никто здесь не держит!”.

Тож реальність, в яку потрапили переселенці з тимчасово окупованих територій, не має нічого спільного з пропагандистськими сюжетами про допомогу “жителям Донбасса”.

Відігравши роль “біженців” на росТБ, вони тепер залишені напризволяще і почуваються «людьми другого сорту» в оточенні росіян, які їх відверто зневажають.

Ось такий він — «руZZкій мір»…

Ні окупантам, ні їхній брехні та зомбо-ідеології не місце на нашій землі!

Україна обов’язково переможе!

Служба безпеки України