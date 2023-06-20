Росія намагалася вбити розвідника-перебіжчика в США в 2020 році, – ЗМІ

Перебіжчик Олександр Потєєв розкрив масштабну операцію Служби зовнішньої розвідки РФ.

В 2020 році РФ намагалась вбити у Флориді перебіжчика, який понад десять років тому був високопоставленим чиновником російської розвідки.

Росія намагалася вбити розвідника-перебіжчика в США в 2020 році, – ЗМІ

Керівник Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін. Фото: EPA/UPG

Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що таким чином російська розвідка була готова перетнути межу, якої вони раніше уникали – вбивство цінного для уряду США інформатора на американській землі.

За словами трьох колишніх високопоставлених американських чиновників, які на умовах анонімності обговорили аспекти таємної змови, вбивство не вдалось, але наслідки переросли у взаємну відплату з боку США і Росії. Були застосовані санкції та видворення, зокрема високопосадовців розвідки в Москві та Вашингтоні.

Ціллю вбивства був колишній офіцер російської розвідки Олександр Потєєв. Він розкрив інформацію, яка призвела до багаторічного розслідування ФБР. В результаті в 2010 році в пастку потрапили 11 шпигунів, які жили під глибоким прикриттям у передмістях і містах уздовж східного узбережжя. Вони мали вигадані імена та працювали на звичайних роботах у рамках спроби Зовнішньої розвідки Росії зібрати інформацію та завербувати більше агентів.

У підсумку 10 з 11 шпигунів були заарештовані та видворені до Росії. В обмін на це Москва звільнила чотирьох російських полонених, у тому числі Сергія Скрипаля, колишнього полковника військової розвідки, засудженого в 2006 році за продаж секретів Великобританії.

Історія цього замаху буде розкрита в британському виданні книги “Шпигуни: епічна війна розвідки між Сходом і Заходом”.

Олександр Потєєв втік до США та зник, у 2016 році російські ЗМІ повідомили, що він мертвий. Але в 2018 році він отримав ліцензію на риболовлю та зареєструвався як республіканець, щоб мати змогу голосувати під своїм справжнім іменем. У 2018 році інформаційне видання повідомило про місцезнаходження пана Потєєва.

Російські спецслужби намагались підготувати замах на Потєєва, але їхній агент, мексиканський вчений, зазнав невдачі і був розкритий.

Нагадаємо, представники близько 20 найбільших розвідувальних агенцій світу провели таємну зустріч на полях безпекового форуму “Діалог Шангрі-Ла” в Сінгапурі 2-4 червня. Уряд Сінгапуру проводить подібні зустрічі уже кілька років поспіль в рамках форуму, але раніше про них не повідомляли. // LB.ua

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