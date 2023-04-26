Росія вперше відібрала контроль над західними активами в країні

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Росія вперше забрала контроль над західними компаніями своєї території. Права управління активами в РФ втратили німецьку Uniper SE і фінську Fortum Oyj. Відповідний указ особисто підписав Володимир Путін.

Як повідомляє Bloomberg, указ Путіна дозволив уряду РФ взяти “тимчасовий” контроль над підприємствами з “недружніх” країн. Такими в Росії називають США та інші держави, які запровадили санкції проти РФ.

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Фото: Getty Images

При цьому російська влада запевняє, що “тимчасова передача управління” ніяк не впливає на право власності активів. Проте терміни передачі такого управління не визначено.

У додатку до путінського указу вписано лише два підприємства, але зазначається, що перелік активів може бути розширений “за потреби”. Наразі це:

  • 83,7% акцій Uniper у ПАТ “Уніпро”;
  • 98,2% акцій Fortum у місцевому ПАТ “Фортум”.

Обидві компанії намагалися вийти із Росії та продати свої частки. Але угоди було заблоковано російським урядом.

Таким чином, РФ перейшла від погроз до дій. Влада країни ще в 2022 році заявляла, що візьме під контроль активи компаній з “недружніх країн”. Такі заяви стали звучати після того, як у Німеччині націоналізували “дочку” “Газпрому”. Крім того, в країні було заарештовано нафтопереробні активи “Роснефти”. // OBOZREVATEL

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