Росія вперше відібрала контроль над західними активами в країні

Росія вперше забрала контроль над західними компаніями своєї території. Права управління активами в РФ втратили німецьку Uniper SE і фінську Fortum Oyj. Відповідний указ особисто підписав Володимир Путін.

Як повідомляє Bloomberg, указ Путіна дозволив уряду РФ взяти “тимчасовий” контроль над підприємствами з “недружніх” країн. Такими в Росії називають США та інші держави, які запровадили санкції проти РФ.

При цьому російська влада запевняє, що “тимчасова передача управління” ніяк не впливає на право власності активів. Проте терміни передачі такого управління не визначено.

У додатку до путінського указу вписано лише два підприємства, але зазначається, що перелік активів може бути розширений “за потреби”. Наразі це:

83,7% акцій Uniper у ПАТ “Уніпро”;

98,2% акцій Fortum у місцевому ПАТ “Фортум”.

Обидві компанії намагалися вийти із Росії та продати свої частки. Але угоди було заблоковано російським урядом.

Таким чином, РФ перейшла від погроз до дій. Влада країни ще в 2022 році заявляла, що візьме під контроль активи компаній з “недружніх країн”. Такі заяви стали звучати після того, як у Німеччині націоналізували “дочку” “Газпрому”. Крім того, в країні було заарештовано нафтопереробні активи “Роснефти”. // OBOZREVATEL