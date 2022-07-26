Росія виходить з проєкту МКС. Натомість запустять в космос «геніалісимуса»©?

Росія планує вийти з проєкту Міжнародної космічної станції (МКС). “Роскосмос” може це зробити після 2024 року.

Про це повідомило російське пропагандистське видання “РИА Новости“.

Новопризначений голова “Роскосмосу” Юрій Борисов заявив про таке у доповіді президенту Володимиру Путіну.

“Ви знаєте, що ми ведемо роботу в рамках міжнародного співробітництва на Міжнародній космічній станції. Безумовно, всі свої зобов’язання ми виконаємо перед нашими партнерами, але рішення та відхід з цієї станції після 2024 року прийнято”, – сказав Борисов. До цього часу у РФ планують сформувати російську орбітальну станцію. У квітні ексглава “Роскосмосу” Дмитро Рогозін заявляв, що РФ попередить про вихід з МКС за рік до закінчення роботи. Такий термін передбачено міжнародними зобов’язаннями.

США та ЄС наклали санкції на російську космічну галузь після початку вторгнення в Україну. “Роскосмос” звертався до NASA, Європейського та Канадського космічних агентств з вимогою скасувати частину обмеженнь. А саме щодо російських підприємств РКЦ “Прогрес”, “Російські космічні системи” та головного інституту ЦНДІмаш. У Росії аргументували тим, що без них неможливо обговорювати безпечну експлуатацію МКС. // Букви

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“Короче говоря, Гениалиссимус посягнул на святая святых общества. Занимая недоступное положение, он сильно продвинулся в своих начинаниях, но вызывал все большее и большее недовольство. Особенно, конечно, в среде бывших рассерженных генералов. И самым рассерженным из них был его ближайший друг-заместитель председателя Верховного Пятиугольника и председатель Редакционной Комиссии.

Горизонт Тимофеевич? спросил я.

Именно он, кивнул Эдик. Он, конечно, не смог свергнуть Гениалиссимуса, потому что тот уже стал символом, объектом всеобщего поклонения, священной коровой, но было найдено более хитрое решение. Однажды, когда Гениалиссимус отправился с очередной инспекцией в космос, они решили его оттуда не возвращать. Пусть он там летает, мы будем на него молиться, ставить ему памятники, награждать его орденами, слать ему всякие приветствия и рапорты, а здесь, на Земле, будем распоряжаться по-своему.”

Роман-антиутопия В.Войновича “‘Москва 2042”