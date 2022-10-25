Росіянки почали писати доноси у військомати на колишніх чоловіків-аліментників

Втікачі від аліментів закликають перевіряти ДНК дитини, щоб “не виховувати і не оплачувати чужу дитину”.

В Росії масового характеру набуло цікаве явище: безліч жінок “здають” військкоматам інформацію про своїх колишніх чоловіків, які не платять аліменти.

Про це повідомляє юридична служба 9111.

Жінки передають військкоматам адреси проживання та місця роботи призивників. Зазначається, що вони йдуть на такий крок, щоб помститися, або, щоб отримати виплату в розмірі 195 000 рублів.

Чоловіки у свою чергу заявляють, що на фронті треба “не пузаті втікачі від аліментів, а професійні бійці”. Більше того, вони кажуть, що не хочуть помирати на радість кинутим чи розведеним жінкам. Також втікачі від аліментів закликають перевіряти ДНК дитини, щоб “не виховувати і не оплачувати чужу дитину”. // УНІАН