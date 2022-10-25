Росіянки почали писати доноси у військомати на колишніх чоловіків-аліментників

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Втікачі від аліментів закликають перевіряти ДНК дитини, щоб “не виховувати і не оплачувати чужу дитину”.

В Росії масового характеру набуло цікаве явище: безліч жінок “здають” військкоматам інформацію про своїх колишніх чоловіків, які не платять аліменти.

Жінки розраховують отримати грошові виплати, які чоловікам дадуть у армії / фото з соцмереж

Жінки розраховують отримати грошові виплати, які чоловікам дадуть у армії / фото з соцмереж

Про це повідомляє юридична служба 9111.

Жінки передають військкоматам адреси проживання та місця роботи призивників. Зазначається, що вони йдуть на такий крок, щоб помститися, або, щоб отримати виплату в розмірі 195 000 рублів.

Чоловіки у свою чергу заявляють, що на фронті треба “не пузаті втікачі від аліментів, а професійні бійці”. Більше того, вони кажуть, що не хочуть помирати на радість кинутим чи розведеним жінкам. Також втікачі від аліментів закликають перевіряти ДНК дитини, щоб “не виховувати і не оплачувати чужу дитину”. // УНІАН

 

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