Росіяни з білорусами готують військові «навчання» на кордоні: під загрозою три області України

Йдеться про Житомирську, Волинську та Рівненську області.

У Білорусі біля кордону з Україною 8-14 вересня збираються провести військові навчання спільно з Росією та іншими країнами ОДКБ.

Про це розповів на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

“Задумом командно-штабного навчання передбачається звільнення частини втраченої території умовної країни. Не виключено, що під так званою “втраченою територією” маються на увазі прикордонні райони Житомирської, Волинської та Рівненської областей”, – попередив він.

За його словами, передбачається, що основна увага, як на навчаннях буде приділена веденню маневреної оборони з переходом в контрнаступ. Від армії Білорусі до навчань залучать органи управління, в/ч і підрозділи Західного оперативного командування РБ.

Що стосується загрози нового наступу військ Росії з території Білорусі або вторгнення білоруських військ в Україну на даний момент вона низька, зазначив Громов. // УНІАН