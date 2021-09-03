Российская «Новая газета» опубликовала аудиозаписи с инструктажом по фальсификации думских выборов

«Против ваших вбросов ничего не сработает, никакое Умное голосование».

«Новая газета» опубликовала фрагменты аудиозаписи инструктажа по проведению выборов в Госдуму и Мособлдуму в подмосковном Королеве, в ходе которого представительница городской администрации рассказывала, как именно предстоит обеспечить победу кандидатов от «Единой России». Слушателями инструктажа, по данным газеты, были руководители участковых избирательных комиссий Королева.

В ходе совещания женский голос — как предполагают собеседники «Новой», похожий на голос советницы главы Королева Жанны Прокофьевой — обозначает задачи: «Нам интересна конкретная цифра и конкретная партия: 42–45. Это по списку за партию». На записи название партии не произносится.

В случае с кандидатами-одномандатниками женщина называет имена действующих депутатов от «Единой России»: Сергея Пахомова из Госдумы и Сергея Керселяна из Мособлдумы. «Там не проценты, там просто большинством голосов», — поясняет она.

«Мне трудно удержаться, и я говорю: против ваших вбросов ничего не сработает, никакое «Умное голосование», — убеждает инструктор. — Если вы сделаете грамотно, им нужно количество. Хоть умное, хоть глупое, хоть какое. Поэтому явка нам нужна не очень высокая, а качество голосования нам может подпортить вот эта история с «Умным голосованием» и с приходом на участок тех, кто будет ловить на подлоге, на фальсификации на записи в книге в вечернее время».

Также она отдельно говорит про наблюдателей от партий. Так, с представителями КПРФ проблем возникнуть не должно: «Какие бы они ни были, они наши, королевские, не проамерикосовские». С ЛДПР и новыми партиями проблем тоже нет, а «Яблоко» и «Справедливая Россия» представляют в этом плане потенциальную опасность, но «надеюсь, у них не хватит сил, чтобы нас прям так поймать».

«Вы сами понимаете, что любая просьба из правительства это закон, приказ, как хотите: все это сделать, но сделать так, чтобы <…> прошло как белый лист: чисто без заявлений, без жалоб, без нарушений избирательного законодательства, — продолжает докладчица. — Просьба обычная, закономерная, мы сами так хотим, нам самим не хочется опять где-то звучать, оправдываться, давать показания, беседовать с представителями правоохранительных органов, прокуратуры и вышестоящих комиссий, и мы с вами естественно к этому будем стремиться».

Издание отмечает, что в 2019 году уже публиковало расследование о фальсификациях в Королеве, и тогда Жанне Прокофьевой пришлось давать объяснения рабочей группе Мособлизбиркома.

«Новая газета» направила аудиозапись и запрос от редакции в Центральную избирательную комиссию. // Медиазона