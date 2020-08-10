Российский офицер подложил ртуть в авто бывшей любовницы, чтобы отравить

Женщина обратилась в полицию, когда стала плохо себя чувствовать

В попытке отравления парами ртути обвинила экс-возлюбленного подмосковная визажистка. По ее версии, мужчина подбросил токсическое вещество в ее автомобиль.

Как стало известно «МК», 9 августа в полицию обратилась 36-летняя жительница Одинцовского городского округа Елена (имя изменено). Женщина рассказала, что днем ранее ей позвонила приятельница с предупреждением, чтобы она не пользовалась своим автомобилем и проверила машину на наличие ртути.

Знакомая сказала, что накануне она общалась с моим бывшим сожителем и он рассказал, что подбросил в мою машину ртуть, — поделилась Елена, — А так как после расставания у нас часто возникали конфликты, я вполне могла допустить, что он способен на такое.

По словам Елены, экс-возлюбленный — офицер силовых структур. На протяжении нескольких месяцев мужчина регулярно писал ей оскорбительные сообщения и даже высказывал угрозы. Также женщина припомнила несколько странностей, которые случались с ней в последнее время.

— В ночь на 4 августа несколько раз срабатывал брелок сигнализации моей машины, как будто кто-то пытался ее открыть. А через несколько дней у меня ни с того ни с сего резко ухудшилось самочувствие. Появилась тошнота и головные боли.

Елена обратилась к экспертам независимой лаборатории. После замера дама пришла в ужас. Уровень содержания ртути в автомобиле с включенным двигателем превышал допустимый в несколько сотен раз. Елена решила написать заявление в полицию и хочет, чтобы виновник ответил за содеянное. А заодно и компенсировал все финансовые расходы. Женщине уже назначили курс дорогостоящих процедур для очищения организма. Пользоваться автомашиной она сейчас тоже не может — автомобиль опечатан и нуждается в специальной обработке.