Российский политолог рассказал о провале вакцины «Спутник»: хвастовство оказалось пшиком

Эксперт оценил долю России в мировом экспорте вакцин

Россия сорвала ряд контрактов на поставку в другие страны широко разрекламированной вакцины от коронавируса «Спутник V». При этом темпы вакцинации в самой РФ оставляют желать лучшего.

Об этом пишет на своей странице в Facebook российский политолог и бизнесмен Дмитрий Некрасов.

По словам Некрасова, российские власти «долго кричали «у нас лучшая вакцина, мы всех спасем», долго возмущались нерегистрацией в отдельных странах, что вот-де враждебный Запад не дает нам мир спасать».

Как отметил политолог, сегодня ситуация со странами, заключившими контракты на поставку «Спутника», выглядит следующим образом:

«Гана получили только 20 тысяч доз из 3,4 млн, Ангола — 40 тысяч из 12 млн, Гватемала, 160 тысяч доз из оплаченных 8 млн, Боливия 1,3 млн из 5,2 миллиона, обещанных к концу мая. Аргентина недополучила от графика 5,5 млн доз первого компонента и более 13 млн — второго. И так далее. Сразу несколько стран пересматривают/аннулируют контракты по «Спутнику». И отнюдь не из-за давления мировой закулисы, а просто потому, что не выполняем сроки поставок».

Как сообщил эксперт, на текущий момент доля РФ в мировом экспорте вакцин менее 1% — «еще меньше, чем в мировой экономике или населении».

«При этом (фанфары) «Спутник» регулярно называли самой узнаваемой в мире вакциной!!! И так же регулярно (по крайней мере, пару месяцев назад в моем же присутствии) хвастались этой узнаваемостью с экранов телевизора. Может быть, и эту узнаваемость сочинила кремлевская пропаганда (это ж проще производства вакцин), однако, если узнаваемость не липовая, так даже смешнее. Образ, просто идеально описывающий страну», — подчеркнул он.

Тем временем, добавил Некрасов, по темпам вакцинации собственного населения Россия «заметно отстает от среднемировых темпов и почти вдвое таких высокотехнологичных стран как Камбоджа».

«Хвастовство наглядно оказалось пшиком, но никто не задумается о том, что и прошлые заслуги так же придуманы, как нынешние (Хотя, без каких-либо шуток, я уверен, что через 50 лет в российских учебниках истории будет написано о ключевом вкладе России в победу над пандемией). Никто не разочаруется в пустых хвастунах. Никто не прекратит и дальше дуть щеки без каких-либо оснований и все так же удивляться, что их не любят и не понимают», — пишет политолог.

«Сегодня»