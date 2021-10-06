Российский полицейский майнил криптовалюту на работе и сжег электричества на 231 тыс. рублей

В российском городе Саратове возбудили уголовное дело в отношении полицейского, которого подозревают в превышении должностных полномочий. СК считает, что страж порядка майнил криптовалюту прямо на работе, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в период с декабря 2020 по июль 2021 года сотрудник РЭО ГИБДД УМВД России нашел необычное применение для неиспользуемого помещения в одном из пунктов. Мужчина установил там два электронных устройства, с помощью которых майнил криптовалюту, отмечает «Фонтанка«.

«Ущерб, причиненный его противоправными действиями, состоящий в переплате за электроэнергию, составил 231 000 рублей (чуть больше 3 тіыс. долларов)», — заявили в СК.

Майнера выявили сотрудники органов собственной безопасности регионального ГУ МВД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.