Российский полковник, травивший бывшую подругу ртутью, явился с повинной

Признался, что его замучила совесть

Мужчина, пытавшийся отравить бывшую возлюбленную ртутью, явился в полицию с повинной. Он рассказал, каким образом была отравлена женщина.

Как уже рассказывал «МК», несколько дней назад в полицию городского округа Одинцово обратилась местная жительница. Она заявила, что в салоне своей автомашины «Киа Рио» обнаружила повышенное содержание ртути. Несколько последних дней женщина плохо себя чувствовала после поездок на машине, что и заставило ее обратиться в правоохранительные органы. Дама пояснила, что ядовитое вещество спрятал в иномарке ее бывший кавалер – эту версию подтвердила ее подруга.

Вчера же мужчина сам явился в полицию и признался в преступлении. Он заявил, что экс-подруга морально издевалась над ним, укоряла в плохом отношении к детям и хвасталась успехами с новым другом. Обиженный гражданин (полковник одной из силовых структур) собрал ртуть в шприц из термометра и влил в левый дефлектор обдува бокового стекла. Также он пояснил, что его замучила совесть, и он специально рассказал подруге жертвы о содеянном. // МК