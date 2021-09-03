Российского иеромонаха посадили на 13 лет за сексуальное насилие над детьми

Суд в Оренбургской области назначил 13 лет колонии строгого режима настоятелю приходов Асекеевского района по делу о сексуальном насилии над детьми.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.

Священнослужителя признали виновным в сексуальном насилии над детьми (пункт «а» части 3 и пункт «б» части 4 статьи 132 УК) и вовлечении детей в систематическое употребление алкоголя (часть 1 статьи 151 УК), говорится в сообщении ведомства.

В «Интерфаксе» уточнили, что речь идет о 40-летнем оренбургском иеромонахе Клименте (Кораблеве).

По версии следствия, с января 2019 по февраль 2020 года мужчина применял насильственные действия сексуального характера к трем несовершеннолетним, а одного из них систематически поил алкоголем. Иеромонах отрицал свою вину и называл свое задержание по уголовному делу «недоразумением», писало 560rb.

Оренбургского священника арестовали в мае 2020 года. За несколько дней до этого на сайте Бузулукской епархии появилось сообщение о запрете священнослужения для Кораблева на время следствия. Сейчас страница удалена. // Медиазона