Российского историка Соколова, убившего и расчленившего аспирантку, приговорили к 12,5 годам колонии
Октябрьский районный суд Петербурга приговорил к 12,5 годам колонии строгого режима историка Олега Соколова за убийство 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия.
Об этом сообщает пресс-служба петербургских судов.
Прокурор запрашивал для историка 15 лет колонии строгого режима.
В ноябре 2019 года доцента СПбГУ Соколова вытащили из Мойки. Следствие установило, что он пытался утопить отрезанные женские руки — их нашли у него в рюкзаке.
В квартире у Соколова обнаружили обезглавленное женское тело аспирантки Анастасии Ещенко, которая была подругой историка.
По версии следствия, 8 ноября ученый «в ходе бытового конфликта на почве ревности» выстрелил из нарезного обреза в голову Ещенко.
Соколов признал вину. При этом он утверждал в суде, что до убийства его довело поведение самой девушки и угрозы от сторонников историка Евгения Понасенкова, которого он обвинял в плагиате и лженаучности. // МедиазонаTweet