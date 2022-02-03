Российского каратиста Живодера обвинили в избиении ребенка

Дикий случай издевательства над грудным ребенком-инвалидом стал предметом уголовного дела в Омске. Задержан сожитель матери – спортсмен-каратист с говорящей фамилией Живодер. Матери в это время дома не было, она уехала в другой город по делам, связанным с оформлением документов, а своих троих детей (двум старшим 4 и 2 года) оставила на несколько дней с сожителем.

Павел Живодер задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего». По версии следствия, с 26 января по 1 февраля, пока многодетная мать, его «подруга жизни», находилась в отъезде, подозреваемый «с целью наказания и причинения физических страданий» младенцу, систематически наносил множественные удары руками по его голове, а также брал его за ноги, переворачивал вниз головой и тряс».

Сейчас ребенок помещен в больницу, находится в тяжелом состоянии, ему провели операцию. Двоих других детей 2 и 4 лет сразу же после произошедшего (так как мама еще не вернулась) отправили в специализированное детское учреждение как «оставшихся без попечения родителей». Сейчас их осматривают медики.

Остается изумляться, как многодетная мать могла оставить совсем маленьких крох с мужчиной. Как рассказала «МК» одна из знакомых Живодера, они стали жить вместе совсем недавно, с ноября 2021 года, а познакомились незадолго до этого.

Позже в полиции каратист Живодер заявил, что кулаками он пытался успокоить младенца. По его словам, он просто не знал, как общаться с детьми, опыта у него, мол, не было. После воспитательных маневров «неопытного папаши» малыша госпитализировали в реанимацию с черепно-мозговой травмой и ушибами. Мужчина сам привез младенца в больницу, заявив, что дома у того случился «судорожный припадок». Садист признался полицейским, что у него сдали нервы, когда дети стали капризничать.

Про эту пару известно, что она переехала в Омск из Нижневартовска. Сам Живодер раньше жил в Мегионе, где трудился рабочим в спортивном центре. Бывшая коллега отзывается о нем как об «активном, шустром, но со странностями». Семьи, по словам коллег, у него до сих пор не было, и про нынешнюю сожительницу им ничего не известно.

В последнее время Павел работал курьером, но главным его увлечением был рукопашный бой, он достиг немалых спортивных успехов в Киокушинкай карате (Kyokushin karate) – одном из самых жестких стилей единоборств, имеет черный пояс, принимал участие Кубке мира. Правда, в небольшой федерации по этому виду спорта, где состоял Живодер, от него открестились, мол, не помним такого. На его страничке в соцсети есть фотоснимки, где он в спортивном зале с маленькими детьми в кимоно, мальчиками и девочками. Знакомые говорят, что Павел «мечтал заниматься с детьми и учить их карате»…

Кристина, мастер тату в Омске, рассказала, что в январе этого года Живодер собирался набить очередную «татуху» и даже показала нам картинку, которую он намеревался наколоть: это устрашающего вида то ли воин с мечом, то ли палач. «Даже по телефонному разговору было понятно, что он очень странный. У него была спутанная речь. Так и не пришел», – сказала нам девушка. // МК