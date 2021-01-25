Российского комика Александра Шаляпина обнаружили мертвым с порезанными венами

В Москве обнаружили тело комика Александра Шаляпина — по предварительным данным, 41-летний стендапер покончил с собой.

Как передает «Life Shot», тело Шаляпина обнаружила его жена, вернувшаяся домой с дачи. Открыв дверь, женщина увидела в квартире следы крови, побоялась заходить туда одна и позвонила знакомому. Вместе они обнаружили Александра мертвым. У него была повреждена рука.

Супруга комика рассказала, что у мужа лет 20 были проблемы с алкоголем, а последние годы он находился на лечении в клинике в Белгороде. В Москву он приехал несколько дней назад.

«Он находился в депрессии, жена все подтвердила. Мы с ним давно не общались. Последнее время он был на реабилитации, лечился от алкоголизма. Вышел в четверг, приехал домой и не оправился! У нас были подтвержденные концерты на февраль…», — заявил изданию менеджер Александра Шаляпина.

Сообщается, что стендапер был участником Stand Up Show, а также снимался в фильмах «Женщины против мужчин», «Сваха» «Глухарь-2» и другие. // Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»