Российского нацгвардейца посадили на 13 лет за сексуальное насилие над ребенком

Пермский гарнизонный военный суд приговорил бывшего сотрудника Нацгвардии Сухроба Ерова к 13 годам колонии строгого режима по делу о сексуальном насилии над 11-летним мальчиком.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевших Анастасию Шардакову.

В апреле 2021 года Ерова приговорили к 14 годам колонии, однако в августе Центральный окружной военный суд Екатеринбурга отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение.

Нацгвардейца обвиняли в сексуальном насилии над не достигшим 14-летия ребенком, в покушении на сексуальное насилие над матерью мальчика и в незаконном проникновении в жилище.

По версии следствия, в сентябре 2020 года 24-летний начальник продовольственной службы войсковой части № 341 лейтенант Еров во время отпуск забрался в квартиру женщины с инвалидностью и попытался совершить над ней сексуальное насилие. За нее вступился 11-летний сын, тогда силовик совершил насилие над ним. // Медиазона