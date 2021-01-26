Россияне начали активно «стучать» в полицию на знакомых, поддерживающих протесты

Россияне начали активно информировать правоохранительные органы о своих знакомых, которые поддерживают демократические протесты и размещали призывы выйти 23 января на несогласованные акции.

Как сообщает телеграм-канал Baza, в полиции получили множество обращений на «ТикТок»-блогеров, которые выходили, в частности, на Пушкинскую площадь в Москве и записывали ролики об этом.

Также несколько десятков обращений поступило от пользователей сети «ВКонтакте», в которых высказывается просьба разобраться с теми, кто по мнению авторов заявлений «занимается противозаконной деятельностью».

При этом в ряде случаев, авторы обращений раскрывали настоящие имена блогеров, которые прятались за никнеймом, указывали их телефоны, адреса. // МК