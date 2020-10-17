Россиянин 771 раз позвонил в поликлинику, чтобы узнать результат теста на COVID-19, но так и не узнал

Житель российского города Пермь 7 октября сдал тест на коронавирус, а 12 октября семь часов пытался дозвониться в поликлинику. С помощью автодозвона он безуспешно позвонил 771 раз. Только на следующий день ему удалось дозвониться, но мужчине ответили, что его анализ еще не готов. Позже в пресс-службе минздрава Пермского края сообщили, что пациент набирал не тот номер.

Краевой минздрав прокомментировал появившуюся в интернете информацию о жителе Перми, который пытался 771 раз дозвониться до медучреждения, чтобы узнать результаты своих анализов на COVID-19. Об этом пишет «Коммерсант«.

По итогам проверки, проведенной минздравом, выяснилось, что пациент пытался дозвониться по номеру 8 (342) 281-38-05, который относится к ГБУЗ ПК «Городская клиническая поликлиника №5». По информации, полученной от администрации поликлиники, по этому телефону пациенты не могут получать информацию о результате анализа на COVID-19. Номер предназначен для связи с кабинетом инфекционных заболеваний, который осуществляет экстренную профилактику клещевого вирусного энцефалита.