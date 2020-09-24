Россиянин, набравшийся впечатлений в оккупированном Крыму, пригрозил всех зарезать

Опубликовано

Вернувшийся из Крыма российский турист устроил дебош на борту самолета. Мужчина угрожал зарезать всех окружающих, а прибывших на место ЧП полицейских заставлял отдавать честь.

Инцидент произошел вечером в среду, 23 сентября, в аэропорту «Кольцово» на самолете, прилетевшем из Симферополя в Екатеринбург. 42-летний житель Свердловской области перебрал с алкоголем и устроил дебош на борту лайнера.

Неадекватное поведение пассажира зафиксировали на видео

Произошедшее попало на видео, роликом поделилось региональное управления на транспорте МВД России. На кадрах видно, что мужчина ведет себя агрессивно, нецензурно выражается и отказывается выполнять требования бортпроводников. Пассажиры также пожаловались, что буян угрожал зарезать всех присутствующих.

В результате полицейские доставили нарушителя в дежурную часть и оставили там до вытрезвления. В отношении дебошира составили протокол о мелком хулиганстве. Отмечается, что мужчина признал свою вину. // МК

Like

Метки:

Читайте также: