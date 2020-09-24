Россиянин, набравшийся впечатлений в оккупированном Крыму, пригрозил всех зарезать

Вернувшийся из Крыма российский турист устроил дебош на борту самолета. Мужчина угрожал зарезать всех окружающих, а прибывших на место ЧП полицейских заставлял отдавать честь.

Инцидент произошел вечером в среду, 23 сентября, в аэропорту «Кольцово» на самолете, прилетевшем из Симферополя в Екатеринбург. 42-летний житель Свердловской области перебрал с алкоголем и устроил дебош на борту лайнера.

Произошедшее попало на видео, роликом поделилось региональное управления на транспорте МВД России. На кадрах видно, что мужчина ведет себя агрессивно, нецензурно выражается и отказывается выполнять требования бортпроводников. Пассажиры также пожаловались, что буян угрожал зарезать всех присутствующих.

В результате полицейские доставили нарушителя в дежурную часть и оставили там до вытрезвления. В отношении дебошира составили протокол о мелком хулиганстве. Отмечается, что мужчина признал свою вину. // МК