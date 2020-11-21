Россиянин обезглавил ребенка друга, пока его жена, лишенная родительских прав, рожала седьмого

В Энгельсе Саратовской области мужчина убил 6-летнего мальчика, которого у него дома оставил приятель.

О преступлении стало известно минувшим вечером: 37-летний мужчина привел своего пасынка к 47-летнему товарищу, а сам отлучился, оставив ребенка на попечении хозяина дома. Вернувшись спустя некоторое время, он нашел мальчика мертвым, с ножевыми ранениями. По данным ряда СМИ, у ребенка была отрезана голова. Подозреваемый был задержан, теперь следствие выясняет детали трагедии.

«Подъем» узнал некоторые подробности. Оказывается, мать несчастного мальчика в момент убийства была в роддоме — рожала уже седьмого своего наследника.

Ранее женщину лишили родительских прав в отношении нескольких отпрысков. Старшие дети с ней не жили. Как сообщила региональный уполномоченный, с матерью и ее сожителем проживал только 6-летний сын, который и стал жертвой убийцы. Остальные дети были «разбросаны» по разным адресам — «кто-то у бабушки, кто-то у отца».

Предположительно, убийство было совершено подозреваемым под действием наркотиков.

Дальнейшая судьба остальных детей горе-мамаши пока остается неясной. // МК