Россиянин одним ударом кулака убил жену и получил за это штраф в 10 тысяч рублей

Как сообщили в пресс-службе суда, 4 сентября прошлого года супруги поссорились, отмечает издание UfacityNews.ru. В ходе конфликта 39-летний мужчина ударил кулаком в лицо своей супруги, от чего та не удержалась на ногах и упала, ударившись головой о деревянный пол. Потерпевшая скончалась на месте от полученной закрытой черепно-мозговой травмы, осложнившейся отёком головного мозга.

Суд квалифицировал действия обвиняемого как причинение смерти по неосторожности. Во время заседания подсудимый и его защитник обратились с ходатайством о прекращении производства по уголовному делу с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

«Учитывая, что обвиняемый ранее не был судим, совершённое преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести, ущерб полностью возместил представителю потерпевшей, суд удовлетворил заявленное ходатайство и прекратил производство по делу, назначив ему судебный штраф в размере 10 тысяч рублей, который подлежит уплате в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу», – сообщили в пресс-службе суда. 7 августа постановление вступило в силу.