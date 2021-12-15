Россиянин получил пожизненный срок за убийство в Берлине полевого командира из Чечни 

Высший земельный суд Берлина признал россиянина Вадима “Соколова”- Красикова виновным в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Подсудимый приговорен к пожизненному лишению свободы.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.

«Высший земельный суд Берлина в среду, 15 декабря, признал 56-летнего гражданина России Вадима К. виновным в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, совершенном в берлинском парке Малый Тиргартен в августе 2019 года. Подсудимый приговорен к пожизненному лишению свободы”, — говориться в сообщении.

Прокуратура Германии требовала пожизненное заключение для россиянина, убившего Хангошвили.

Хангошвили застрелили 23 августа 2019 года в парке Малый Тиргартен в Берлине. Российские власти ранее объявили Хангошвили в розыск по обвинению в терроризме. Подозреваемый в убийстве гражданин России был задержан в Берлине в тот же день.

В июне 2020 года федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение подозреваемому в заказном убийстве Зелимхана Хангошвили, который во время войны в Чечне был полевым командиром и воевал против российских сил.

В тексте обвинения говорится, что подозреваемый совершил преступление по заказу российских правительственных органов.

Германия в связи с убийством выслала из страны двух российских дипломатов. А Россия “в ответ” объявила персонами нон грата двух сотрудников немецкого посольства в Москве.