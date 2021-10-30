Россиянин, собравшийся отомстить за смерть брата, обознался и застрелил другого человека

Стрелка задержали «по горячим следам».

Утром в пятницу, 29 октября, в подмосковной Дубне застрелили 36-летнего мужчину, который работал на стройке неподалеку. Подозреваемый был задержан по горячим следам, при этом выяснилось, что он по ошибке убил не того, кого планировал.

Как пишет Telegram-канал «112», несколько лет назад был убит брат задержанного. 25-летний Леонид Василенко не смог смириться с потерей и готовил план мести.

Недавно он узнал, что убийца его брата вышел из колонии и уехал в Дубну. Тогда молодой человек решил подкараулить мужчину и расправиться с ним.

Василенко вооружился переделанным пистолетом Макарова и поджидал жертву возле общежития. Когда из здания вышел 36-летний строитель Турлан Шахбанов, подозреваемый расстрелял в его упор. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.

Сам стрелок был задержан недалеко от места преступления. Вскоре выяснилось, что погибший строитель вообще не имел никакого отношения к смерти брата Василенко.

Подозреваемый попросту перепутал Шахбанова со своим обидчиком, который проживал в том же общежитии, что и погибший строитель. // МК