Россиянин, собравшийся отомстить за смерть брата, обознался и застрелил другого человека

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Стрелка задержали «по горячим следам».

Утром в пятницу, 29 октября, в подмосковной Дубне застрелили 36-летнего мужчину, который работал на стройке неподалеку. Подозреваемый был задержан по горячим следам, при этом выяснилось, что он по ошибке убил не того, кого планировал.

Стрелка задержали по горячим следам

Как пишет Telegram-канал «112», несколько лет назад был убит брат задержанного. 25-летний Леонид Василенко не смог смириться с потерей и готовил план мести.

Недавно он узнал, что убийца его брата вышел из колонии и уехал в Дубну. Тогда молодой человек решил подкараулить мужчину и расправиться с ним.

Василенко вооружился переделанным пистолетом Макарова и поджидал жертву возле общежития. Когда из здания вышел 36-летний строитель Турлан Шахбанов, подозреваемый расстрелял в его упор. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.

Сам стрелок был задержан недалеко от места преступления. Вскоре выяснилось, что погибший строитель вообще не имел никакого отношения к смерти брата Василенко.

Подозреваемый попросту перепутал Шахбанова со своим обидчиком, который проживал в том же общежитии, что и погибший строитель. // МК

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