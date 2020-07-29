Россиянин стрелял в 9-летнего мальчика, забравшегося на запасное колесо его внедорожника

59-летний житель Приаргунска в Забайкальском крае открыл огонь по 9-летнему мальчику, который забрался на запасное колесо его внедорожника.

Как сообщает сайт СК РФ, инцидент произошел 27 июля. В настоящее время мужчина задержан в рамках уголовного дела «покушение на убийство малолетнего».

как выяснилось стрельбу мужчина вел из пневматической винтовки. Пуля попала ребенку в грудь и он был доставлен в больницу с проникающим ранением.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого. // МК