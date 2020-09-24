Россиянин топором лишил сожительницу возможности показывать полноценный «f*ck»

В Пензенской области завершилось расследование дела в отношении местного жителя, который отрубил своей сожительнице палец на руке.

Как сообщила прокуратура региона, преступление было совершено в ночь на 18 июля в этом году в селе Грабово Бессоновского района.

44-летний житель села пригласил гостей в свой дом, где проживал там с 49-летней сожительницей, и устроил попойку. Когда женщине это надоело, она стала выпроваживать гостей, а гражданскому мужу показала средний палец.

Мужчина предупредил ее, что если она еще раз так сделает, то он ей этот палец отрубит. Однако женщина ему не поверила, показала жест еще раз, а потом еще и положила кисть левой руки на пол, вытянула средний палец и призвала сожителя совершить то, что он обещал. Мужчина в ту же секунду схватил топор и отрубил сожительнице ногтевую фалангу пальца. После этого он помог гражданской супруге обработать и перевязать рану.

Утром потерпевшая обратилась за медицинской помощью, а затем делом заинтересовались правоохранители. Мужчине теперь грозит до двух лет лишения свободы. // МК