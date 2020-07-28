Россиянин трижды ударил приятеля ножом, а затем пытался спасти с помощью банки из‑под пива

В Саратове арестовали местного жителя по подозрению в убийстве (часть 1 статьи 105 УК) друга детства.

Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Как сказано в релизе, 14 июля в одной из квартир Саратова соседи нашли тело 44-летнего мужчины. По подозрению в убийстве задержали 43-летнего местного жителя.

По версии следствия, саратовец выпивал в гостях у друга детства вместе с его приятельницей. На следующий день застолье продолжилось, и хозяин предложил приятелю еще выпить. Тот отказался, и между друзьями началась ссора, в ходе которой гость схватил с подоконника нож и трижды ударил товарища в грудь.

«Осознав содеянное», саратовец отнес друга на диван и попытался наложить швы на раны с помощью нитки и иголки. Кроме того, он разрезал металлическую банку из-под пива, сделал из нее скобы и наложил на порезы, а также обмотал тело пострадавшего бинтом. Поняв, что, несмотря на все попытки, приятель умер, саратовец ушел из квартиры и увел с собой его подругу.

После убийства местный житель не вернулся домой, а бродяжничал на улицах, где его нашли полицейские, говорится в релизе. Он признал вину и раскаялся в содеянном. // Медиазона