Россиянин убил 18-летнюю невесту и ее родителей, а затем покончил с собой

В Казани правоохранители расследуют смерть четырех местных жителей.

Как сообщили в СК, ночью 7 января в квартире дома на улице Чуйкова были найдены тела 59-летней женщины, ее 62-летнего мужа и их 18-летней дочери с ножевыми ранениями.

Под окнами дома найден мертвым 22-летний мужчина, являвшийся другом погибшей девушки.

Предположительно, родители были против общения дочери с этим молодым человеком, и в ходе ссоры он убил всю семью, после чего покончил с собой. // МК