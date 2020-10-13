Россиянин убил подругу и полуторамесячного сына из‑за замечания о том, что он нигде не работает

В поселке Целинном Краснодарского края РФ задержали местного жителя, убившего подругу и полуторамесячного сына из-за замечания о работе.

Об этом сообщает региональное управление СК.

Как сказано в релизе, в ночь на 11 октября 37-летний сельчанин выпивал вместе с возлюбленной. Во время застолья женщина «предъявила претензии» по поводу того, что кубанец нигде не работает. Между парой началась ссора, во время которой местный житель ударил младенца по голове, убив его.

Сельчанка попыталась убежать от нападавшего, но мужчина догнал ее и дважды ударил ножом в спину, после чего лег спать. На следующий день кубанец рассказал о случившемся знакомой, которая вызвала скорую помощь. Медики зафиксировали смерть пострадавших.

Против мужчину возбудили уголовное дело об убийстве (пункты «а» и «в» части 2 статьи 105 УК). // Медиазона