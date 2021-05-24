Россиянин убил «возлюбленную» и по частям спустил в канализацию

Чудовищную находку сделал в Кемерово слесарь при проведении работ по чистке канализации. Он обнаружил части кожи и волос со следами бурого цвета. Как оказалось, он обнаружил части тела убитой 21-летней девушки.

Несколько дней назад в городе сообщили о ее пропаже. 20 мая местная жительница ушла из дома, а затем не выходила на связь.

Как сообщает РЕН, ее мать обращалась за помощью в полицию и к волонтерам. В интернете разместили сообщение о поисках девушки, которая работала в областной администрации.

В итоге заведено уголовное дело. Задержан друг пропавшей девушки. Он ранее был судим. В ходе допроса мужчина дал признательные показания.

Следствие считает, что он расправился с девушкой, а затем расчленил ее тело и смыл в канализацию. // МК