Россиянин, убивший жену и дочь, совершил побег из отделения полиции

В Вологодской области подозреваемый в убийстве жены и дочери 25-летний мужчина сбежал через окно отделения полиции в наручниках, он объявлен в розыск, сообщается на сайте регионального управления СК.

Напомним, что 3 сентября в деревне Ушаково в результате пожара сгорел дом, а в нем нашли два тела с ножевыми ранениями.

Изначально была версия, что женщина с ребенком погибли из-за возгорания, но потом следователи изменили точку зрения – они заподозрили убийство. И совершил его муж погибшей, которому под руку попалась его дочь, заступившаяся за матерь. Совершив убийство, мужчина скрылся, но вскоре его задержали. Было возбуждено уголовное дело.

Но ему удалось сбежать, выпрыгнув в окно в полицейском участке. Сейчас идет поиск преступника. Также разрабатывается версия, что погибшая была беременна. // МК