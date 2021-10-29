Россиянин утопил партнершу, не вовремя отказавшую в интиме

Житель Черниговского района Приморского края подозревается в убийстве своей знакомой. Как выяснили правоохранители, поводом стал тот факт, что женщина неожиданно передумала вступать с подозреваемым в половую близость, когда процесс начался. Это вызвало приступ гнева у приморца.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, в тот день подозреваемый распивал со своей знакомой алкогольные напитки. В какой-то момент его потянуло на любовь. И вначале женщина согласилась. Однако затем, пока по неизвестной причине, она потребовала от собутыльника прекратить ласки.

Это разъярило мужчину и тогда он толкнул партнершу в ледяную воду и удерживал ее голову в воде, пока несчастная не захлебнулась.

После этого мужчина испугался, он вытащил тело возлюбленной из воды, но сделать уже ничего было нельзя. После этого подозреваемый бросил тело женщины на месте преступления и убежал.

Погибшую через некоторое время обнаружили местные жители, которые вызвали полицию. После этого стражи порядки установили подозреваемого. // МК