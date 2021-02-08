Россиянин задушил 13-летнюю дочь сожительницы, вынес ценности из квартиры и сбежал

В Тверской области разыскивают 33-летнего мужчину, который подозревается в убийстве 13-летней школьницы — дочери его сожительницы. Ранее в органы поступило сообщение о пропаже ребенка.

Инцидент произошел в городе Нелидово. Как сообщает «МК-Тверь», мать девочки находилась на лечении в стационаре, ее сожитель в это время остался один вместе со школьницей.

По версии следствия, подозреваемый, житель города Нелидово, задушил ребенка шарфом, после чего прихватил из дома все ценные вещи и пустился в бега. Также уточняется, что мужчина ранее уже был судим.

Тело ребенка нашли после того, как 6 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о ее исчезновении. На данный момент возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Кража».