Россиянина изнасиловали трубой и до смерти избили, заподозрив в домогательствах к детям, которые… пошутили

В Свердловской области Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве с особой жесткостью против нескольких жителей Верхней Пышмы.

Как сообщает Znak.com со ссылкой на источник в силовых структурах, обвиняемые изнасиловали и забили до смерти мужчину, заподозрив его в домогательствах к девочкам.

По информации издания, 23 августа жительница Верхней Пышмы Валерия Дымаева (имя изменено) попросила тетю бывшего мужа взять к себе двоих дочерей. Младшей девочке три года, старшей — десять лет.

«На следующий день дети вернулись домой и заявили, в доме тетки их трогал дядя, ее сожитель. Дымаева собрала знакомых и в их компании отправилась на дачу, где якобы все произошло, чтобы разобраться с педофилом. Там они нашли мужчину, который приезжал вместе с теткой забирать детей. Сначала его изнасиловали в анальное отверстие металлической трубой, затем ей же разбили ему голову, проломив череп», — рассказал источник Znak.com.

Как пишет «Комсомольская правда — Екатеринбург», пострадавший — 48-летний местный житель Дмитрий. Врачи сделали ему трепанацию черепа, прооперировали пищевод, но спасти его не удалось.

Вечером 24 августа силовики задержали троих подозреваемых: Дымаеву, ее знакомого 28-летнего Михаила Иванова и 33-летнего Сергея Чабина. Пресс-секретарь Верхнепышминского городского суда Люция Бызова сказала Znak.com, что всех их отправили в СИЗО до 22 октября. Силовики разыскивают еще нескольких участников нападения.

Источник издания подчеркнул, что, по последним данным, погибший не был сожителем бывшей родственницы Дымаевой.

«Он был всего лишь ее знакомым, который помог по просьбе тетки доставить девочек до дачи. Версия девочек о том, что их кто-то трогал, также не находит на данный момент подтверждения. Они изменили свои показания и сейчас утверждают, что это была шутка», — сказал собеседник.

В Следственным комитете от комментарием отказались «в интересах следствия». // Медиазона